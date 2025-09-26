Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Agios Nikolaos Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Piscina

Adosados con piscina en Venta en Agios Nikolaos Municipal Unit, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 1
Venta Maisonette en Vlychadia – Mar Vista sobre el Mar Cretan A sólo 350 metros del mar, est…
$421,359
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Agios Nikolaos Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir