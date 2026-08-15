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Propiedades residenciales en venta en Hochtaunuskreis, Alemania

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Bad Homburg vor der Hohe
4
4 propiedades total found
Villa en Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Villa
Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Dormitorios 7
Área 175 m²
Número de plantas 3
Moderno "casa inteligente" con una ubicación céntrica en la ciudad balneario de Bad Homburg.…
$2,15M
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Apartamento 4 habitaciones en Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Habitaciones 4
Área 165 m²
Número de plantas 3
Amplio apartamento de 4 habitaciones en un nuevo proyecto en el complejo suburbio de Frankfu…
$1,13M
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ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Casa 7 habitaciones en Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Casa 7 habitaciones
Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Habitaciones 7
Área 175 m²
Número de plantas 3
Moderno "casa inteligente" con una ubicación céntrica en la ciudad balneario de Bad Homburg.…
$1,95M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 4 habitaciones en Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Dormitorios 4
Área 165 m²
Número de plantas 3
Amplio apartamento de 4 habitaciones en un nuevo proyecto en el complejo suburbio de Frankfu…
$1,22M
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