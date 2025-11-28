Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Municipio de Kobuleti
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Municipio de Kobuleti, Georgia

2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/4
Unique accommodation for the whole family will give you unforgettable memories. Five-star co…
$650
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/2
Acogedora casa de dos plantas en Kobuleti, a pocos minutos a pie del mar. Amplias y luminosa…
$550
por mes
