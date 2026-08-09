Cannes, Francia

Villa Nkbig en el territorio de la residencia con aparcamiento y jardín.La superficie total de la casa es de 116 m2, el jardín es de 335 m2, la terraza es de 49 m2, el balcón es de 5 m2.Menos de 10 minutos a la pintoresca Croisette y la playa, y el antiguo puerto de Cannes.Instalación, reduc…