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Oficinas en Venta en Split Dalmatia County, Croacia

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Oficina 110 m² en Vranjic, Croacia
Oficina 110 m²
Vranjic, Croacia
Habitaciones 1
Área 110 m²
Solin, Mravinci para la venta, oficina 97 m2 y plaza de aparcamiento 12,5 m2 El espacio de o…
$196,090
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Oficina 50 m² en Grad Trogir, Croacia
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Grad Trogir, Croacia
Habitaciones 1
Área 50 m²
Trogir, espacio de oficina de 50 m2, en la planta baja de un edificio residencial. Adecuado …
$184,555
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