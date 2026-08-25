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Áticos en Venta Opcina Okrug, Croacia

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16 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 2
Vendemos un apartamento S2 en la primera planta de un pequeño edificio residencial en Okrug …
$581 499
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Vendemos un ático con azotea S6 en la segunda planta de un edificio de nueva construcción en…
$582 655
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Se vende ático S5 en la segunda planta, a 200 metros del mar y la playa, en Okrug Gornji, is…
$348 362
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Estamos vendiendo un ático con una terraza en la azotea S13 en la tercera planta en un nuevo…
$527 270
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Estamos vendiendo un apartamento ático con una terraza en la azotea S8 en la tercera planta …
$585 856
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3
Vendemos varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji, isla de Čiovo, con orient…
$605 472
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Vendemos un lujoso ático S3 en la segunda planta con azotea, en una villa urbana en Okrug Go…
$736 064
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Vendemos un ático con azotea S6 en la segunda planta de un edificio de nueva construcción en…
$440 487
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/2
Ático de lujo con terraza en la azotea S3 Vendemos un ático de lujo S3 con terraza en la …
$629 216
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Ático Ático 1 habitacion en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 1 habitacion
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/2
Vendemos un ático S5 en el segundo piso con terraza en la azotea, vista panorámica, piscina …
$250 806
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Vendemos ático S8 en el segundo piso con terraza en la azotea, Okrug Gornji, isla de Ciovo. …
$382 940
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Se vende apartamento ático con terraza en la azotea en el tercer piso S10 en un edificio nue…
$469 219
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Vendemos un ático con azotea, S8, situado a 250 metros del mar y la playa en Okrug Gornji, i…
$521 872
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Vendemos un ático con azotea, S7, situado a 250 metros del mar y de la playa en Okrug Gornji…
$560 244
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/3
Estamos vendiendo apartamento ático S7 con terraza en la azotea, tercera planta, Okrug Gornj…
$404 577
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Vendemos ático S7 en el segundo piso con terraza en la azotea, Okrug Gornji, isla de Ciovo. …
$482 609
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Parámetros de las propiedades en Opcina Okrug, Croacia

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
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