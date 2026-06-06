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Casas con piscina en Venta en Opcina Lovran, Croacia

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Villa en Lovran, Croacia
Villa
Lovran, Croacia
Área 482 m²
Descubra una joya escondida en la encantadora ciudad de Lovran, Opatija, Croacia, una lujosa…
$2,13M
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