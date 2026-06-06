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Apartamentos del mar en venta en Opcina Lovran, Croacia

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2 habitaciones
4
3 habitaciones
9
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9 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Número de plantas 2
Lovran, un moderno apartamento situado en la primera planta en un edificio de nueva construc…
$753,782
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Apartamento 3 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Presentamos un moderno apartamento situado en una calle tranquila sobre la playa de Lovran, …
$976,815
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Apartamento 3 habitaciones en Lovran, Croacia
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Lovran, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Presentamos un moderno apartamento situado en una calle tranquila sobre la playa de Lovran, …
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Apartamento 3 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Número de plantas 2
El ático con una hermosa vista al mar se encuentra en una ubicación privilegiada, a pocos mi…
$1,38M
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Apartamento 2 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
El apartamento con una hermosa vista al mar está situado en una ubicación privilegiada, a po…
$615,162
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Apartamento 3 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 154 m²
Presentamos un ático moderno situado en una calle tranquila sobre la playa de Lovran, con un…
$1,09M
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Lovran, ático con terraza y piscina está situado en un edificio de nueva construcción, a poc…
$1,13M
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Apartamento 1 habitacion en Lovran, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Lovran, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 2
Un hermoso apartamento totalmente amueblado en Lovran, con una superficie de 43 m2, está en …
$262,182
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Apartamento 2 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Un apartamento con una hermosa vista al mar está situado en una excelente posición, a pocos …
$573,377
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Parámetros de las propiedades en Opcina Lovran, Croacia

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