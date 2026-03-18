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Apartamentos con Terraza en venta en Opcina Lovran, Croacia

3 habitaciones
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Apartamento 2 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Lovran, Croacia
Habitaciones 2
Área 116 m²
Número de plantas 2
LOVRAN – Edificio nuevo de primera calidad con vistas al mar Este prestigioso apartamento es…
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Apartamento 2 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Lovran, Croacia
Habitaciones 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
LOVRAN – Magnífico edificio de nueva construcción con vistas al mar Este prestigioso apartam…
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