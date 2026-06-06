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Apartamentos con garaje en venta en Opcina Lovran, Croacia

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2 habitaciones
4
3 habitaciones
9
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4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
El ático con una hermosa vista al mar se encuentra en una ubicación privilegiada, a pocos mi…
$1,31M
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Apartamento 3 habitaciones en Dobrec, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Dobrec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 3
Cerca del centro de Lovran, un apartamento de tres habitaciones con un diseño clásico está a…
$310,282
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Apartamento 3 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Número de plantas 2
El ático con una hermosa vista al mar se encuentra en una ubicación privilegiada, a pocos mi…
$1,38M
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International Property AlertInternational Property Alert
Apartamento 2 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
El apartamento con una hermosa vista al mar está situado en una ubicación privilegiada, a po…
$615,162
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Parámetros de las propiedades en Opcina Lovran, Croacia

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