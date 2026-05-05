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Casas con garaje en Venta en Opcina Cavle, Croacia

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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Cavle, Croacia
Casa 3 habitaciones
Cavle, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta es una casa en Podhum con una superficie total de 200 m2, situada en una zona tranquil…
$441,291
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
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