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Casas en Venta en Opcina Cavle, Croacia

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2 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Mavrinci, Croacia
Casa 7 habitaciones
Mavrinci, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Mavrinci – a detached house for sale on a 525 m² plot, located in an excellent position that…
$517,137
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Casa 3 habitaciones en Cavle, Croacia
Casa 3 habitaciones
Cavle, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
For sale is a house in Podhum with a total area of 200 m², located in a quiet and beautiful …
$441,291
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Parámetros de las propiedades en Opcina Cavle, Croacia

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