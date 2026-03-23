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Propiedades residenciales en venta en Opcina Cavle, Croacia

2 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Mavrinci, Croacia
Casa 7 habitaciones
Mavrinci, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Mavrinci – a detached house for sale on a 525 m² plot, located in an excellent position that…
$517,137
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Casa 3 habitaciones en Cavle, Croacia
Casa 3 habitaciones
Cavle, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
For sale is a house in Podhum with a total area of 200 m², located in a quiet and beautiful …
$441,291
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