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Locales comerciales en venta en Grad Omis, Croacia

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hoteles
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10 propiedades total found
Hotel 300 m² en Marusici, Croacia
Hotel 300 m²
Marusici, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 8
Área 300 m²
En una ubicación excepcional en el pintoresco pueblo de Marušići en Omis rivieira, esta enca…
$854,307
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Hotel 374 m² en Grad Omis, Croacia
Hotel 374 m²
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 374 m²
Exclusiva Oportunidad de Inversión en una ubicación costera de Omis, Mere 180 Metros del Mar…
$1,94M
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Hotel 317 m² en Grad Omis, Croacia
Hotel 317 m²
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 317 m²
Una casa totalmente amueblada en venta en una ubicación muy atractiva a sólo 100 metros de l…
$1,09M
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TekceTekce
Hotel 700 m² en Grad Omis, Croacia
Hotel 700 m²
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 700 m²
Lujo súper moderno 5*** hotel estrella en venta en Omis riviera!Situado a sólo 100 metros de…
Precio en demanda
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Hotel 1 036 m² en Grad Omis, Croacia
Hotel 1 036 m²
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 18
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 036 m²
Casa de lujo con 6 apartamentos y con piscina en un tranquilo pueblo dálmata Dugi Rat, a sol…
Precio en demanda
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Hotel 183 m² en Pisak, Croacia
Hotel 183 m²
Pisak, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Una vivienda unifamiliar en venta en Omiš, Pisak, que ofrece aproximadamente 183 m2 de espac…
$743,373
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Hotel 364 m² en Grad Omis, Croacia
Hotel 364 m²
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 364 m²
Tres apartamentos con garaje, terrazas y fantásticas vistas al mar en Omis riviera - 60 metr…
$857,738
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Hotel 368 m² en Grad Omis, Croacia
Hotel 368 m²
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 368 m²
Apartamento en primera línea al mar en la zona de Dugi Rat/Krilo Jesenice en Omis riviera co…
$813,411
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Hotel 1 078 m² en Grad Omis, Croacia
Hotel 1 078 m²
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 21
Nº de cuartos de baño 21
Área 1 078 m²
Pensión de una gran ubicación en la pequeña ciudad turística a sólo 4 km del centro de Omiš.…
$4,04M
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Propiedad comercial 400 m² en Mimice, Croacia
Propiedad comercial 400 m²
Mimice, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
En la pequeña ciudad turística de Medići en el Omiš Riviera, un edificio de negocios y resid…
$1,73M
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