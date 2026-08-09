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Propiedades residenciales en venta en Grad Karlovac, Croacia

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Karlovac
6
10 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 6
Área 299 m²
Número de plantas 2
I28059 Donje Mekušje
$98,481
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Casa 3 habitaciones en Ladvenjak, Croacia
Casa 3 habitaciones
Ladvenjak, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 2
I28269 Ladvenjak
$264,598
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Casa 7 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 7 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 7
Área 200 m²
Número de plantas 1
I28340 Kaštel
$364,241
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 154 m²
Número de plantas 2
I28329 Donja Švarča
$162,746
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Casa 6 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 6
Área 271 m²
Número de plantas 2
I28590 Drežnik
$293,386
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1/3
I26610 Ljudevita Jonkea
$202,598
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Casa 2 habitaciones en Utinja, Croacia
Casa 2 habitaciones
Utinja, Croacia
Habitaciones 2
Área 128 m²
Número de plantas 1
I28503 Utinja
$53,141
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Casa en Brodani, Croacia
Casa
Brodani, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 155 m²
Número de plantas 1
I28122 Rečica
$163,858
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Casa 7 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 7 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 7
Área 370 m²
Número de plantas 2
I28274 Baščinska cesta
$939,967
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Casa 9 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 9 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 1
Área 417 m²
Número de plantas 3
I24839 Draškovićeva
$212,312
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