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Propiedades residenciales en venta en Karlovac, Croacia

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casas independientes
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6 propiedades total found
Casa 9 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 9 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 1
Área 417 m²
Número de plantas 3
I24839 Draškovićeva
$212,312
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Casa 6 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 6
Área 271 m²
Número de plantas 2
I28590 Drežnik
$293,386
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1/3
I26610 Ljudevita Jonkea
$202,598
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 7 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 7 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 7
Área 200 m²
Número de plantas 1
I28340 Kaštel
$364,241
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Casa 4 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 154 m²
Número de plantas 2
I28329 Donja Švarča
$162,746
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Casa 7 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 7 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 7
Área 370 m²
Número de plantas 2
I28274 Baščinska cesta
$939,967
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Parámetros de las propiedades en Karlovac, Croacia

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