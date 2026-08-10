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Hoteles en venta en Nesebar, Bulgaria

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Sveti Vlas
109
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238 propiedades total found
Hotel en Ravda, Bulgaria
Hotel
Ravda, Bulgaria
Descripción del objeto: Hotel en venta en Ravda - Bulgarian Black Sea Coast Superficie cons…
$866,813
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Hotel 130 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 130 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Descripción del objeto: Sveti Vlas es un hermoso complejo vacacional en el este de Bulgaria,…
$225,389
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Hotel 85 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 85 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Descripción del objeto: Saint Vlas es un hermoso complejo vacacional en el este de Bulgaria,…
$190,268
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TekceTekce
Hotel 65 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 65 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 65 m²
Descripción del objeto: Estamos ofreciendo a la venta un apartamento de dos habitaciones en …
$143,878
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Hotel 88 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 88 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Descripción del objeto: Un moderno complejo residencial en el corazón del complejo turístico…
$161,166
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Hotel 91 m² en Ravda, Bulgaria
Hotel 91 m²
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Descripción del objeto: Ravda Park 2 es un moderno complejo residencial situado en un entorn…
$137,053
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Hotel 1 200 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 1 200 m²
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 26
Dormitorios 26
Nº de cuartos de baño 26
Área 1 200 m²
Número de plantas 4
Hotel con 26 Unidades y Piscina, Nessebar – 800 m de la playa Estamos encantados de ofrecer …
$1,00M
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Hotel 90 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 90 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Descripción del objeto: Ipanema Beach es un complejo de lujo directamente en el mar en el co…
$219,632
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Hotel 67 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 67 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Descripción del objeto: Royal Bay - Descripción de la propiedad Royal Bay es un moderno com…
$122,962
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Hotel 41 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 41 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Descripción del objeto: Villa Margarita, un nuevo edificio residencial sin honorarios de man…
$53,727
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Hotel 43 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 43 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descripción del objeto: Domus (Domus / Domus Extra) es un moderno complejo residencial situa…
$92,092
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Hotel 65 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 65 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Descripción del objeto: Este es un moderno complejo residencial en el complejo vacacional de…
$95,872
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Hotel 65 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 65 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Descripción del objeto: El complejo ofrece a sus residentes y a sus huéspedes una variedad d…
$328,216
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Hotel 53 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 53 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Descripción del objeto: El Complejo Arthur es uno de los desarrollos residenciales más exclu…
$152,919
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Hotel 1 345 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 1 345 m²
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 55
Dormitorios 45
Nº de cuartos de baño 45
Área 1 345 m²
Número de plantas 3
Hotel Sección en Venta Silencio Royal Central Hotel, Sunny Beach – Prime Investment Opportun…
$1,59M
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Hotel 59 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 59 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Descripción del objeto: El complejo vacacional Vista Del Mar 2 es un moderno desarrollo resi…
$85,531
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Hotel 44 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 44 m²
Nesebar, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Descripción del objeto: Magnolia Residence 7 es un moderno complejo residencial situado en u…
$93,431
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Hotel 29 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 29 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Descripción del objeto: Sunny Beach es el resort turístico más grande de la costa del Mar Ne…
$66,175
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Hotel 65 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 65 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Descripción del objeto: Dolce Vita 2 - Descripción de la propiedad Dolce Vita 2 es un compl…
$169,479
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Hotel 51 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 51 m²
Nesebar, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Descripción del objeto: Magnolia Residence 7 es un moderno complejo residencial situado en u…
$101,139
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Hotel 87 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 87 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Descripción del objeto: Porto Paradiso es un desarrollo encantador en el complejo vacacional…
$299,861
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Hotel 230 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 230 m²
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 230 m²
Piso 2/5
ID34077564Ofrecemos a la venta una planta con 6 apartamentos de una habitación en el Family …
$542,515
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Hotel 146 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 146 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Descripción del objeto: El complejo residencial Royal Palm es un moderno desarrollo en el ex…
$217,810
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Hotel 57 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 57 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Descripción del objeto: Salena es un acogedor complejo residencial en la parte norte de Sunn…
$93,794
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Hotel 33 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 33 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Descripción del objeto: Residencia Macon - Descripción de la propiedad El Macon Residence e…
$73,893
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Hotel 70 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 70 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Descripción del objeto: El complejo residencial Makon es un proyecto de vivienda moderno que…
$114,974
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Apartotel con vistas panorámicas al mar en el centro de Sveti Vlas en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartotel con vistas panorámicas al mar en el centro de Sveti Vlas
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 13
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 475 m²
Número de plantas 5
Ofrecemos el espacioso apartahotel amueblado "Roel Residence" con VISTAS AL MAR y a la MONTA…
$1,52M
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Hotel 45 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 45 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descripción del objeto: Sweet Homes 7 es un moderno complejo residencial situado en el centr…
$94,599
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Hotel 47 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 47 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Descripción del objeto: El complejo residencial Holiday Fort Club es uno de los centros vaca…
$66,649
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Hotel 53 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 53 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Descripción del objeto: Harmony Suites 14 (Grand Resort) es un moderno complejo de apartamen…
$155,615
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