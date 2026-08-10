Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Nesebar
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Nesebar, Bulgaria

;
Sveti Vlas
3
Tienda Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Tienda 45 m² en Nesebar, Bulgaria
Tienda 45 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 45 m²
Piso -1/4
ID 33624308 Superficie total: 45 metros cuadrados.Costo 83.400 euros (VAT no está incumplido…
$91,189
Dejar una solicitud
Tienda 22 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Tienda 22 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 22 m²
Piso -1/5
ID 30261198Se ofrece un espacio comercial en la planta baja en un centro comercial de nueva …
$38,669
Dejar una solicitud
Tienda 79 m² en Nesebar, Bulgaria
Tienda 79 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 79 m²
Piso -1/4
ID 30475352Se ofrece un amplio espacio comercial para una oficina, una tienda o cualquier ot…
$99,269
Dejar una solicitud
TekceTekce
Tienda 61 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Tienda 61 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 61 m²
Piso 1/2
#33829742 ¡Preparados! Oficina dental en Sveti Vlas.Precio: 211.000 eurosLocalidad: Sveti Vl…
$243,555
Dejar una solicitud
Tienda en Sveti Vlas, Bulgaria
Tienda
Sveti Vlas, Bulgaria
Descripción del objeto: El complejo residencial Sea Dreams, situado en el complejo vacaciona…
$189,068
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Tienda 170 m² en Nesebar, Bulgaria
Tienda 170 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 170 m²
Piso -1/4
#30986416 Habitación 170 metros cuadrados en nuevo NessebarPrecio: 94500 eurosLocalidad: CEN…
$76,991
Dejar una solicitud
Tienda 89 m² en Nesebar, Bulgaria
Tienda 89 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 89 m²
Piso -1/5
ID 30475356Se ofrece un amplio espacio comercial para una oficina, una tienda o cualquier ot…
$111,966
Dejar una solicitud
Tienda 134 m² en Ravda, Bulgaria
Tienda 134 m²
Ravda, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 134 m²
Piso 1
Locales comerciales para una tienda, Ravda Tipo de propiedad: Propiedad comercial Tipo de of…
$156,293
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Tienda en Nesebar, Bulgaria
Tienda
Nesebar, Bulgaria
Número de plantas 1
Ofrecemos un amplio local comercial en el complejo “Forum”, resort. Playa soleada. La pro…
$63,840
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Nesebar

bienes raíces comerciales
restaurantes
hoteles
oficinas
inversiones inmobiliarias
Realting.com
Ir