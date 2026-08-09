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Apartamentos en venta en Dobrich, Bulgaria

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Balchik
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Kavarna
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55 propiedades total found
Apartamento en Rogachevo, Bulgaria
Apartamento
Rogachevo, Bulgaria
Área 3 150 m²
La parcela está destinada a la construcción de casas. Superficie 3150 m2. Existe la posibili…
$36,892
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Apartamento en Kavarna, Bulgaria
Apartamento
Kavarna, Bulgaria
Apartamento amueblado con 2 dormitorios con hermosas vistas al mar, KavarnaUbicaciónEl compl…
$109,287
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Cómodo apartamento amueblado con 1 dormitorio en un complejo cerrado situado a 5 km de la ci…
$73,245
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Apartamento 3 habitaciones en Kavarna, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Kavarna, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 2/5
IBG Real Estates se complace en ofrecer este luminoso y espacioso apartamento de 2 dormitori…
$123,218
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Apartamento 3 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 5/5
Estamos encantados de ofrecer a la venta este amplio apartamento de dos dormitorios, situado…
$103,709
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Apartamento 3 habitaciones en Topola, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Topola, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 2/4
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de tres dormitorios con VISTAS PANORÁMICAS AL M…
$161,480
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/5
Estamos encantados de ofrecer este hermoso apartamento de una habitación, situado en la segu…
$81,108
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Apartamento en Kranevo, Bulgaria
Apartamento
Kranevo, Bulgaria
Área 26 m²
Apartamentos en un edificio residencial de nueva construcción en el complejo pueblo de Krane…
$49,411
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/5
IBG Real Estates se complace en presentar este hermoso apartamento de una habitación, situad…
$66,966
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Área 45 m²
Edificio recién construido en Balchik con hermosas vistas al marUbicaciónEl edificio se encu…
$63,326
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Apartamento 3 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 137 m²
Piso 3/5
IBG Real Estates se complace en presentar este amplio y elegante apartamento de dos dormitor…
$138,279
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Área 73 m²
El complejo se encuentra a pocos minutos del centro de Balchik y de la playa, en inmediata p…
$89,878
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Apartamento en Senokos, Bulgaria
Apartamento
Senokos, Bulgaria
Una casa de nueva construcción con comodidades y una parcela en un pueblo tranquilo, a 15 km…
$183,853
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Apartamento en Kranevo, Bulgaria
Apartamento
Kranevo, Bulgaria
Edificio para 8 apartamentos en Kranevo con piscina, barbacoa, 2 oficinas.La superficie tota…
$719,199
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Casa cerca del Jardín Botánico de Balchik, a 40 km de VarnaUbicaciónLa casa se encuentra en …
$180,207
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Apartamento 2 habitaciones en Topola, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Topola, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/4
IBG Real Estates ofrece a la venta este apartamento de una habitación con vistas a la piscin…
$80,221
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Apartamento 1 habitacion en Dobrich, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Dobrich, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un estudio en el complejo residencial Sunny Day 6 en el…
$48,960
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/4
Estamos encantados de ofrecer esta encantadora maisonette de una habitación, situada en un p…
$96,870
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Apartamento 3 habitaciones en Kavarna, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Kavarna, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 2/5
IBG Real Estates se complace en ofrecer este amplio y hermoso apartamento de 2 dormitorios, …
$149,828
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 2/5
IBG Real Estates está encantado de presentar este elegante apartamento de una habitación, si…
$66,835
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Apartamento en Rogachevo, Bulgaria
Apartamento
Rogachevo, Bulgaria
Casa amueblada en un complejo de casas rurales a sólo 25 km de VarnaUbicaciónEl complejo se …
$165,674
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Apartamento 3 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 3/4
Estamos encantados de presentar este hermoso apartamento de maisonette, situado en la encant…
$167,297
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Apartamento 3 habitaciones en Topola, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Topola, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 134 m²
Piso 2/7
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de dos dormitorios con VISTAS PANORÁMICAS AL MA…
$127,914
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 2/5
IBG Real Estates se complace en ofrecerle este hermoso apartamento de una habitación, situad…
$49,647
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Apartamento en Kranevo, Bulgaria
Apartamento
Kranevo, Bulgaria
Área 53 m²
Nuevo edificio moderno con vistas al mar y al parque en el complejo pueblo de Kranevo, a 28 …
$63,587
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Apartamento 4 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 4 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 116 m²
Piso 3/3
ID 33567720 Se ofrece a la venta: Villa de tres plantas con vistas panorámicas al mar en Bal…
$202,000
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Área 98 m²
Un complejo residencial cerrado en la ciudad de Balchik en la costa norte del Mar Negro de B…
$108,833
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Casa amueblada de 3 plantas en la zona rural de la pintoresca ciudad de Balchik.Ventajas- Lu…
$191,951
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Apartamento 1 habitacion en Topola, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Topola, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento de 2 habitaciones en venta en la prestig…
$83,798
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Apartamento 3 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 2/5
Estamos encantados de ofrecer este apartamento de dos dormitorios situado en la segunda plan…
$62,979
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Tipos de propiedades en Dobrich

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Dobrich, Bulgaria

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
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