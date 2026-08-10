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Apartamentos en venta en Kavarna, Bulgaria

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2 habitaciones
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10 propiedades total found
Apartamento en Kavarna, Bulgaria
Apartamento
Kavarna, Bulgaria
Apartamento amueblado con 2 dormitorios con hermosas vistas al mar, KavarnaUbicaciónEl compl…
$109,287
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Apartamento 1 habitacion en Topola, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Topola, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento de 2 habitaciones en venta en la prestig…
$83,798
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 3 habitaciones en Topola, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Topola, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2/4
Estamos encantados de ofrecer este hermoso apartamento de 2 dormitorios con una ubicación pr…
$222,427
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento 3 habitaciones en Topola, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Topola, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 2/4
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de tres dormitorios con VISTAS PANORÁMICAS AL M…
$161,480
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Apartamento 3 habitaciones en Kavarna, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Kavarna, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 2/5
IBG Real Estates se complace en ofrecer este amplio y hermoso apartamento de 2 dormitorios, …
$149,828
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento 3 habitaciones en Topola, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Topola, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 134 m²
Piso 2/7
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de dos dormitorios con VISTAS PANORÁMICAS AL MA…
$127,914
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Apartamento 3 habitaciones en Kavarna, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Kavarna, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 2/5
IBG Real Estates se complace en ofrecer este luminoso y espacioso apartamento de 2 dormitori…
$123,218
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento en Kavarna, Bulgaria
Apartamento
Kavarna, Bulgaria
Apartamento amueblado con 2 dormitorios con vista al mar, KavarnaUbicaciónEl complejo turíst…
$104,171
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Apartamento 2 habitaciones en Topola, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Topola, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/4
IBG Real Estates ofrece a la venta este apartamento de una habitación con vistas a la piscin…
$80,221
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento en Kavarna, Bulgaria
Apartamento
Kavarna, Bulgaria
Masiva casa de 3 plantas con un hermoso patio en la ciudad del Mar Negro de Kavarna. Ventaj…
$212,849
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Parámetros de las propiedades en Kavarna, Bulgaria

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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