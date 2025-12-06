Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Dobrich
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Dobrich, Bulgaria

Balchik
20
Apartamento 3 habitaciones en Topola, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Topola, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 134 m²
Piso 2/7
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de dos dormitorios con VISTAS PANORÁMICAS AL MA…
$127,405
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Topola, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Topola, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 2/4
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de tres dormitorios con VISTAS PANORÁMICAS AL M…
$161,480
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram Escribir en Telegram
