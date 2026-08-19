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Apartamentos en venta en Balchik, Bulgaria

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1 habitación
6
2 habitaciones
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41 propiedad total found
Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Área 45 m²
Edificio recién construido en Balchik con hermosas vistas al marUbicaciónEl edificio se encu…
$63,326
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Apartamento 4 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 4 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 116 m²
Piso 3/3
ID 33567720 Se ofrece a la venta: Villa de tres plantas con vistas panorámicas al mar en Bal…
$202,000
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Apartamento en Kranevo, Bulgaria
Apartamento
Kranevo, Bulgaria
Área 26 m²
Apartamentos en un edificio residencial de nueva construcción en el complejo pueblo de Krane…
$49,411
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 3/5
IBG Real Estates se complace en ofrecer este apartamento de una habitación totalmente amuebl…
$80,087
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/4
Estamos encantados de ofrecer esta encantadora maisonette de una habitación, situada en un p…
$96,870
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Área 73 m²
Complejo residencial en Balchik en la costa norte del Mar Negro de Bulgaria Ubicación El co…
$140,626
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TekceTekce
Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Cómodo apartamento amueblado con 1 dormitorio en un complejo cerrado situado a 5 km de la ci…
$73,245
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Apartamento en Rogachevo, Bulgaria
Apartamento
Rogachevo, Bulgaria
Casa amueblada en un complejo de casas rurales a sólo 25 km de VarnaUbicaciónEl complejo se …
$165,674
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Área 73 m²
El complejo se encuentra a pocos minutos del centro de Balchik y de la playa, en inmediata p…
$89,878
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Apartamento 3 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 3/4
Estamos encantados de presentar este hermoso apartamento de maisonette, situado en la encant…
$167,297
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Apartamento en Tsarkva, Bulgaria
Apartamento
Tsarkva, Bulgaria
Moderna casa nueva con comodidades en una zona pintoresca cerca de la ciudad de BalchikUbica…
$249,091
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Apartamento en Kranevo, Bulgaria
Apartamento
Kranevo, Bulgaria
Edificio para 8 apartamentos en Kranevo con piscina, barbacoa, 2 oficinas.La superficie tota…
$719,199
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Apartamento 3 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 5/5
Estamos encantados de ofrecer a la venta este amplio apartamento de dos dormitorios, situado…
$103,709
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Apartamento 3 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 137 m²
Piso 3/5
IBG Real Estates se complace en presentar este amplio y elegante apartamento de dos dormitor…
$138,279
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Apartamento en Senokos, Bulgaria
Apartamento
Senokos, Bulgaria
Una casa de nueva construcción con comodidades y una parcela en un pueblo tranquilo, a 15 km…
$183,853
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/5
IBG Real Estates se complace en presentar este hermoso apartamento de una habitación, situad…
$66,966
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Apartamento 3 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 2/5
Estamos encantados de ofrecer este apartamento de dos dormitorios situado en la segunda plan…
$62,979
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Apartamento en Kranevo, Bulgaria
Apartamento
Kranevo, Bulgaria
Área 53 m²
Nuevo edificio moderno con vistas al mar y al parque en el complejo pueblo de Kranevo, a 28 …
$63,587
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Casa cerca del Jardín Botánico de Balchik, a 40 km de VarnaUbicaciónLa casa se encuentra en …
$180,207
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 2/5
IBG Real Estates se complace en ofrecerle este hermoso apartamento de una habitación, situad…
$49,647
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Área 98 m²
Un complejo residencial cerrado en la ciudad de Balchik en la costa norte del Mar Negro de B…
$108,833
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 2/5
IBG Real Estates está encantado de presentar este elegante apartamento de una habitación, si…
$66,835
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/5
Estamos encantados de ofrecer este hermoso apartamento de una habitación, situado en la segu…
$81,108
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Estudio tipo apartamento amueblado en la pintoresca localidad balchik.VentajasNuevo edificio…
$75,421
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Área 79 m²
$29,200
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Apartamento en Kranevo, Bulgaria
Apartamento
Kranevo, Bulgaria
Área 48 m²
Acogedor edificio residencial con apartamentos en el tranquilo complejo pueblo de Kranevo, a…
$93,743
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Nueva casa de lujo con diseño moderno y atención al detalle, con impresionantes vistas panor…
$770,158
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Apartamento en Kranevo, Bulgaria
Apartamento
Kranevo, Bulgaria
Ponemos a su atención un hotel de lujo con una superficie total construida de 1000 metros cu…
$612,018
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Casa de lujo con diseño moderno, con impresionantes vistas panorámicas al mar sin obstáculos…
$316,658
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Área 55 m²
Un exclusivo complejo cerrado con un campo de golf de clase mundial, a 30 minutos en coche d…
$111,276
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Parámetros de las propiedades en Balchik, Bulgaria

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