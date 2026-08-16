Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Pomorie
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Pomorie, Bulgaria

;
Aheloy
13
Hotel Borrar
Eliminar
24 propiedades total found
Hotel 95 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Descripción del objeto: El Midia Grand Resort / Midia Complejo es un gran complejo de aparta…
$146,460
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 43 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 43 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descripción del objeto: Los viñedos - Muscat es uno de los edificios en el exclusivo complej…
$69,155
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 196 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 196 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Descripción del objeto: Esta casa moderna parece ser el lugar perfecto para una vida cómoda …
$518,911
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 49 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 49 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Descripción del objeto: Marina Cabo es uno de los complejos residenciales más grandes y reno…
$68,554
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 91 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 91 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Descripción del objeto: Vineyards Panorama es un moderno y cerrado desarrollo residencial de…
$146,529
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 95 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Descripción del objeto: El complejo turístico Midia Grand Resort en Aheloy fue construido en…
$145,460
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Hotel 57 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 57 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Descripción del objeto: Un edificio residencial en Pomorie con impresionantes vistas al mar,…
$135,649
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 38 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 38 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Descripción del objeto: El Midia Resort es un complejo residencial y vacacional espeluznante…
$81,645
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 265 m² en Aleksandrovo, Bulgaria
Hotel 265 m²
Aleksandrovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Descripción del objeto: La espaciosa propiedad de 770 m2 es ideal para crear una zona recrea…
$296,610
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 63 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 63 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Descripción del objeto: Chateau Aheloy 3 es un moderno complejo residencial cerrado situado …
$77,295
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 88 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 88 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Descripción del objeto: Sunset Resort Family generalmente se refiere a apartamentos o edific…
$137,168
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 50 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 50 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Complejo Residencial Marina Cape, Aheloy Marina Cabo es uno de los …
$68,554
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 165 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 165 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 165 m²
Descripción del objeto: El Sunset Resort es un magnífico complejo de primera clase. Está sit…
$119,899
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 82 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 82 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Descripción del objeto: Apartamento totalmente amueblado de 2 habitaciones en el Sunset Reso…
$97,004
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 59 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 59 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Descripción del objeto: Chateau Aheloy es un moderno complejo residencial situado en una zon…
$88,312
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 169 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 169 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Descripción del objeto: Este moderno edificio residencial se encuentra en una de las zonas m…
$243,908
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 95 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Descripción del objeto: El Midia Resort (a menudo también llamado Midia Family Resort) es un…
$142,737
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 69 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 69 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Descripción del objeto: El Sunset Resort es uno de los resorts de cinco estrellas más famoso…
$68,525
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 69 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 69 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Descripción del objeto: El Sunset Resort es un gran complejo de apartamentos de cinco estrel…
$78,457
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 196 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 196 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Descripción del objeto: Pomorie es uno de los centros de salud y spa más conocidos de Bulgar…
$408,074
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 92 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 92 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Descripción del objeto: 🏡 Apartamento de tres habitaciones (155 m2) con vistas al mar en Mid…
$125,678
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 78 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 78 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 78 m²
Objektbeschreibung: Modern complex for business and leisure Sole Mar The complex offers a w…
$155,683
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 180 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 180 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una villa totalmente amueblada con tres dormitorios y una …
$300,318
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 20 600 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 20 600 m²
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 20
Área 20 600 m²
The Square Agency se complace en ofrecerle una ubicación pintoresca y trabajadora sobre el m…
$8,73M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Pomorie

bienes raíces comerciales
Realting.com
Ir