  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Orikum
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en Orikum, Albania

estudios
17
1 habitación
183
2 habitaciones
66
2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Orikum, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 5/8
Inmobiliaria Vlora En Venta En Albania – Primera ubicación en Lungomare.¿Estás buscando un a…
$291,591
VAT
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Radhime, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 5/5
Apartamento nuevo de un dormitorio en venta en Radhima, Vlora, Riviera Albanesa. ¿Busca una …
$230,567
VAT
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
