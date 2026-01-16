gazivisor es una marca de bienes raíces, inversión y consultoría. Fundada por Erol Görgeç, la empresa se basa en el conocimiento, la experiencia y la pericia adquiridos en diversos campos, especialmente en los sectores del turismo y los servicios.
Bienes Raíces e Inversión
Arrendamiento y Administración de Propiedades
Consultoría y Soporte Posventa
Su punto de partida, desde lo local hasta lo global. Ofrecemos asesoramiento y acompañamiento a largo plazo, abarcando una amplia gama de soluciones con una gestión de procesos eficaz, eficiente y dinámica.