  Wohnquartier Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor

Wohnquartier Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$224,160
;
10
ID: 28828
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Jednosoban stan nalazi se u okviru ekskluzivnog resort-a Royal Blue. Resort ima više pratećih sadržaja: recepciju, bazen, uvijek dostupan korisnicima, bar, uskoro i restoran i SPA i Wellness centar. Resort funkcionise po principu condo hotela, gdje se stan se može izdavati u okviru menadzmenta resort-a. Stan je potpuno namjesten u modernom i savremenom stilu, nikada ranije korišćen. Dnevna zona i soba imaju veliku zajednicku terasu i pogled na more. One-bedroom apartment located in Royal Blue exclusive resort. The resort offers a reception desk, pool, available for free use for all residents, a bar, an upcoming roof-top restaurant and SPA & Wellness. Resort is also a condo-hotel and offers a managed rental program for hassle-free additional income. The apartment is stylish, fully furnished in modern contemporary style, never used before. Living area and bedroom have a large terrace and panoramic sea view.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnquartier Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$224,160
