Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Umm al-Qaiwain
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Meerblick

Studio-Wohnungen am Meer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 5/15
AMRA - Das erste Anlage Wellness Resort mit vollem Service und offenem Meerblick in den VAE!…
$188,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen