Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €136,673

36 m² 1

Kapitulation vor: 2026

Haben Sie sich schon lange für Investitionen interessiert? Investieren Sie sofort mit der GARANTIE des EINKOMMENS in den VAE-Immobilien! - Garantierte Mieteinnahmen durchschnittlich 11%. - Günstiges Steuerklima 0% für Eigentum und Vermietung. - Anlegerschutz durch die Aufsichtsbehörden von RERA und DLD. - Hilfe bei der Erlangung von VNZH. - Unser Unternehmen ist exklusiver Partner zuverlässiger Entwickler. - Hochwertiger und ehrlicher Service mit Kundenbetreuung. - Auswahl der flüssigsten Objekte. - Hilfe beim Weiterverkauf und Gewinn. Zu verkaufen ist eine Wohnung in der exquisiten Wohnanlage Jannat im Zentrum von Midtown. Das Projekt bietet seinen Bewohnern viele Annehmlichkeiten: angelegte Grünfläche, Golfplatz, Kinderspielzimmer, Fitnessraum, Rezeption, überdachter Parkplatz, Restaurant. In der Nähe sind: 06 Minuten – Zentrum von Meaysham 08 Minuten – Dubai Sports Town 10 Minuten – GEMS Metropole School 16 Minuten – Mall Emirates 20 Minuten – Palma Joumeira Jannat von Deyaar bietet seinen Kunden und Investoren attraktive Zahlungsoptionen: 12% - bei Buchung 8% - Oktober 2023 35% - 5% im Februar, Juni und Oktober 2024, Februar, Juni und Oktober 2025, Februar und Juni 2026 10% - nach Fertigstellung im Juni 2026 35% - innerhalb von 35 Monaten nach Fertigstellung Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in den VAE an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!