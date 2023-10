New residential complex LIV LUX with developed infrastructure, with views of the sea and harbor, Dubai Marina, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €2,60M

243 m² 1

Kapitulation vor: 2025

ABTEILUNG IM IMMOBILIEN VON 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! LUCE — Hochhaus-Ultra-Luxus-Wohnkomplex des Immobilienentwicklers der Taraf Boutique, bekannt für seine Premium-Projekte in Dubai. Der majestätische Turm aus schillernden Glasscheiben, die in der Sonne scheinen, wird auf dem östlichen Halbmond von Palm Jumeirah errichtet. Jedes Apartment verfügt über einen persönlichen Balkon, einen Personalraum und eine Wäscherei. Bewohner der exklusiven Maisonette und des Penthouse haben auch Zugang zu einem privaten Pool, einer Terrasse und offenen privaten Erholungsgebieten. Der Komplex bietet sichere Parkplätze. Nachdenkliche Pläne konzentrieren sich auf den maximalen Komfort der Bewohner. Für die Dekoration der Räumlichkeiten werden natürliche, hochwertige Materialien verwendet, weiche Linien und ruhige Schattierungen von weißen und erdigen Blumen setzen sich bei der Gestaltung durch. Die raumhohen Fenster genießen alle Vorteile des natürlichen Lichts und bieten einen atemberaubenden Panoramablick auf Dubai und den Arabischen Golf. Infrastruktur: Die Bewohner des LUCE-Komplexes verfügen über erstklassige Annehmlichkeiten wie einen Infinity-Pool, einen Privatstrand und eine Lounge. Während Kinder auf dem Spielplatz oder in einem separaten Pool Spaß haben, können Erwachsene den Ruheraum besuchen oder im Fitnessstudio mit erstklassiger moderner Ausstattung Sport treiben. Ort: Der luxuriöse LUCE-Wohnkomplex befindet sich auf der weltberühmten künstlichen Insel Palm Jumeirah. Das Projekt wird im östlichen Halbmond stattfinden, umgeben von Fünf-Sterne-Hotels und modischen Resorts. Nur wenige Gehminuten von LUCE entfernt befinden sich viele Cafés, Restaurants, Geschäfte und Unterhaltungsmöglichkeiten. Die Monorail Station Palm Atlantis liegt weniger als 10 Fahrminuten entfernt. Dies ist das umweltfreundlichste Transportmittel der Welt, mit dem Sie schnell das Festland des Emirats erreichen können. Laut der Sheikh Zayed Road, 15 Minuten vom Komplex entfernt, erreichen Sie bequem die beliebten Orte von Dubai. Ein Ausflug nach Dubai Marina oder Burj Al Arab dauert nicht länger als 25 Minuten. Die Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt von Dubai liegen 35 Fahrminuten von LUCE entfernt. In dieser Gegend können Sie in der Dubai Mall einkaufen gehen, die Aussicht auf die Metropole auf dem Burj Khalifa genießen oder die lebhaften Dubai Fountain Shows genießen. Die Straße zum Dubai International Airport ( DXB ) dauert etwa 50 Minuten sowie zum Al-Maktuma International Airport ( DWC ). Rufen Sie an oder schreiben Sie, beraten Sie kostenlos und erzählen Sie alles über die profitabelsten Einrichtungen in den VAE!