Wohnkomplex New complex of furnished apartments Voxa with swimming pools and a mini golf, JVT, Dubai, UAE

Das einzigartige Wohnprojekt, das das städtische Leben neu definiert, liegt im Herzen eines der dynamischsten Gebiete des Dubai - Jumeirah Village Triangle. VOXA ist nicht nur ein Ort zum Leben, es ist ein Hot Spot für diejenigen, die auf Harmonie zwischen lebendiger Stadtenergie und gemütlicher Atmosphäre der Gemeinschaft zielen. Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern sowie Penthouses mit 4 Schlafzimmern und Panoramablick sind verfügbar.

Beginnen Sie Ihren Morgen mit einem Lauf entlang der ausgestatteten Jogging-Track, und dann energetisieren Sie beim Üben von Yoga im zen Garten. Tauchen Sie ein in Ruhe und Komfort im Loungebereich, tauchen Sie in den kristallklaren Pool oder entspannen Sie am Strand direkt vor dem Haus. Spielbereiche und ein separater Pool warten auf Kinder. Und es gibt auch einen privaten Parkplatz. Wenn Sie ein aktiver Lifestyle-Follower sind, bietet der Komplex einen Paddelplatz, einen Minigolf und einen voll ausgestatteten Fitnessraum. Am Abend können Sie sich mit Ihren Liebsten am Grillplatz treffen oder einen Film im Freien anschauen. Im Gebiet des Komplexes gibt es moderne Coworking Spaces - die ideale Lösung für Freiberufler und Geschäftsleute.

Einrichtungen:

Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene

Paddelplätze

Kino im Freien

Fitnessstudio

Wohnbereich

Jacuzzi und Pergolas

Haustiere erlaubt

Grillplatz

Kinderspielplatz

Mini Golf

zen garten

Jogging-Track

Abschluss - 3. Quartal 2028.

Zahlungsplan: 65/35 (nach Abschluss)

Eigenschaften der Wohnungen

Voll möbliert

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt befindet sich strategisch: Der Weg nach Dubai Marina, Downtown Dubai und die wichtigsten Autobahnen der Stadt, einschließlich Sheikh Zayed Road und Al Khail Road, dauert nur wenige Minuten. Es macht VOXA nicht nur zum idealen Wohnort, sondern auch zu einem äußerst attraktiven Immobilien für Investitionen: hohe Mietpotenziale und stetige Nachfrage von Mietern und Käufern sind gewährleistet.