Wohnkomplex New Elo 3 Residence with a swimming pool xlose to Downtown Dubai, Damac Hills 2, Dubai, UAE

ELO 3 ist ein Wohnkomplex, in dem der Luxus eines urbanen Umfelds harmonisch mit der Pracht der Natur verbunden ist. Die anmutig gewölbten Türme des Projekts sind mit einer Kaskade von Balkonen verziert, die einen atemberaubenden Panoramablick auf die malerischen Parks bieten. Apartments mit 1-2 Schlafzimmern stehen zum Kauf zur Verfügung. Jede Residenz verfügt über einen geräumigen Balkon. Auf dem Gebiet des Komplexes können Sie Ihre Stärke testen und eine Adrenalin Eile an der Kletterwand erhalten, genießen Sie Ihre Lieblingsfilme unter dem Sternenhimmel, entspannen Sie mit Familie und Freunden im Pool mit einer Bar, finden Unterhaltung für Kinder, während Sie sich auf dem Spielplatz entspannen, und auch fit in einem modernen, ausgestatteten Fitnessraum. Ein kurzer Spaziergang von der Anlage entfernt ist Water Town mit einem Wellenpool, wo Sie sich auch mit Familie oder Freunden entspannen können.

Abschluss - 2. Quartal 2027.

Vorteile

Installationen (70/30):

20% – Anzahlung;

1% – nach 3 Monaten monatlich (1-6 Zahlungen);

5% – 9 Monate nach der Buchung, einmalige Zahlung (7. Zahlung);

1% – 10 Monate nach der Buchung monatlich (8-15 Zahlung);

5% – 18 Monate nach der Buchung, einmalige Zahlung (16. Zahlung);

1% – 19 Monate nach der Buchung monatlich (17-32 Zahlung);

5% – auf der Baustufe 80% (33. Zahlung);

5% – auf der Baustufe 90% (34. Zahlung);

30% – zum Zeitpunkt des Transfers (Q2 2027).

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt hat eine gute Lage: