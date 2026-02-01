Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Büros in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate

gewerbeimmobilien
4
5 immobilienobjekte total found
Büro 133 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 133 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 133 m²
Stockwerk 1/37
Möbliertes Büro 58 m2 in Dubai | HQ von Rove in Business Bay.Investitionen in Gewerbeimmobil…
$1,81M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Büro 429 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 429 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 429 m²
Stockwerk 3/73
Bürofläche in Lumena Alta – Geschäftsklassenbüros im vielversprechenden Bereich des Dubai Sc…
$6,94M
Büro 69 m² in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 69 m²
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 69 m²
Stockwerk 6/29
A+ Klasse Büros für Investitionen in Dubai Business Bay mit zentraler Lage Dieses moderne A-…
$707,668
Büro 66 m² in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 66 m²
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 66 m²
Stockwerk 8/32
Vollständig möblierte mobile Räume für Gewerbeimmobilien mit Komplettservice in Business Bay…
$902,069
Büro 38 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 38 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/28
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$356,311
