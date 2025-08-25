Wohnung in einem Neubau Bergblick-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Antalya Konyaaltı

Wohnungen mit Fußbodenheizung in einer Anlage mit Tiefgarage in Antalya Konyaaltı

Die Wohnungen mit Berg- und Naturblick befinden sich im Stadtteil Hurma im Bezirk Konyaaltı in Antalya. Hurma ist eine der bevorzugten Regionen von Antalya aufgrund seiner erstklassigen Lage in der Nähe des Meeres. Der weltberühmte Konyaaltı-Strand befindet sich ebenfalls in diesem Stadtteil.

Die zum Verkauf stehenden Wohnungen in Antalya Konyaaltı sind fußläufig zu den täglichen Bedürfnissen gelegen. Sie sind auch 2,5 km vom Konyaaltı-Strand, 2,6 km vom Setur Marina Jachthafen, 2,9 km von der Sarısu-Seilbahn, 5,4 km vom Olympos Krankenhaus, 13 km von Kaleiçi und 26,5 km vom Flughafen Antalya entfernt.

Die Wohnungen mit Bergblick befinden sich in dem auf einem 2.435 qm großen Grundstück gebauten Projekt. Es gibt 1-Zimmer-Wohnungen und 2-3 Maisonette-Wohnungsoptionen im Projekt. Die Anlage verfügt über exklusive Einrichtungen wie einen Swimmingpool, ein Kinderbecken, einen Aufzug, einen Kinderpark, ein Fitnesscenter, eine Sauna, einen Spielraum, einen Billardraum, Pergolen und ein 24/7-Überwachungskamerasystem.

Die Wohnungen mit modernem Design verfügen über ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine offene Küche, ein Badezimmer und einen Balkon. Gartenwohnungen haben einen privaten Garten, während Penthouse-Maisonette-Wohnungen eine Terrasse haben.

AYT-04251