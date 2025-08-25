  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Konyaalti
  Wohnung in einem Neubau Bergblick-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Antalya Konyaaltı

Wohnung in einem Neubau Bergblick-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Antalya Konyaaltı

Konyaalti, Türkei
von
$291,953
;
45
ID: 27868
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Konyaalti

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen mit Fußbodenheizung in einer Anlage mit Tiefgarage in Antalya Konyaaltı

Die Wohnungen mit Berg- und Naturblick befinden sich im Stadtteil Hurma im Bezirk Konyaaltı in Antalya. Hurma ist eine der bevorzugten Regionen von Antalya aufgrund seiner erstklassigen Lage in der Nähe des Meeres. Der weltberühmte Konyaaltı-Strand befindet sich ebenfalls in diesem Stadtteil.

Die zum Verkauf stehenden Wohnungen in Antalya Konyaaltı sind fußläufig zu den täglichen Bedürfnissen gelegen. Sie sind auch 2,5 km vom Konyaaltı-Strand, 2,6 km vom Setur Marina Jachthafen, 2,9 km von der Sarısu-Seilbahn, 5,4 km vom Olympos Krankenhaus, 13 km von Kaleiçi und 26,5 km vom Flughafen Antalya entfernt.

Die Wohnungen mit Bergblick befinden sich in dem auf einem 2.435 qm großen Grundstück gebauten Projekt. Es gibt 1-Zimmer-Wohnungen und 2-3 Maisonette-Wohnungsoptionen im Projekt. Die Anlage verfügt über exklusive Einrichtungen wie einen Swimmingpool, ein Kinderbecken, einen Aufzug, einen Kinderpark, ein Fitnesscenter, eine Sauna, einen Spielraum, einen Billardraum, Pergolen und ein 24/7-Überwachungskamerasystem.

Die Wohnungen mit modernem Design verfügen über ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine offene Küche, ein Badezimmer und einen Balkon. Gartenwohnungen haben einen privaten Garten, während Penthouse-Maisonette-Wohnungen eine Terrasse haben.


AYT-04251

Standort auf der Karte

Konyaalti, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

