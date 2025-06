Wohnkomplex Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.

Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 65 m2 in Toprak Palace Residence Komplex am Meer:

Der Komplex liegt auf einer Gesamtfläche von 4.700 m2 und besteht aus vier 5-stöckigen Blöcken.

Eine neue Premium Wohnanlage 50 Meter vom Mittelmeer entfernt, auf Ebene eines 5* Hotels, in einer ökologisch sauberen Gegend von Kargicak.

Ausgezeichnete Lage:

50 m vom Meer und dem Strand

Zum Zentrum von Mahmutlar 2 km

Zum Zentrum von Alanya 16 km

Zum Flughafen Gazipasa 20 Minuten Fahrt

Infrastruktur:

Freibad

Gymnasium

Sauna und Hamam

Massageräume

Kinderspielplatz

Relaxation Pavillons

BBQ Bereich

Generator

Winterschwimmbad

Parkplatz

Videoüberwachung 24/7

Eine große Auswahl an Wohnungen 1+1, 2+1 auf dem Sekundärmarkt in Alanya.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.