Konya, Türkei

von €385,059

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! HP9 Hürrem Sultan Konakları - Der Komplex befindet sich in Conia. Umgeben von moderner Infrastruktur, Architektur und Landschaftsblick. Der Komplex besteht aus 14 Villen mit moderner Architektur mit einer Gesamtfläche von 3.800 m². Der Komplex verfügt über Landschaftszonen, Landschaftsgestaltung, Parks, einen Swimmingpool und ein geschlossenes Gebiet. Die Villen sind durch Layout 3 + 1 drei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer dargestellt. Fläche 263 qm. In sauberem Finish mit eingebauter Designerküche und Bad. Infrastruktur: - Geschäfte; - Cafe; - Restaurants; - Bankfilialen; - Fitnessclub; - Medizinische Einrichtungen; - Bildungseinrichtungen. Eine ideale Lösung für einen dauerhaften Aufenthalt und eine Investition! Die Villen befinden sich in einer ruhigen Gegend von Konya, in der Sie sich vom Trubel der Stadt entfernen können, aber über die notwendige moderne Architektur verfügen. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben! Wir werden in allen Objekten der Türkei kostenlos beraten!