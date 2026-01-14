Villa Phuvista Villas Naithon

Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk! *

Ideal für:

Das Projekt Phuvista Villas Naithon ist ideal für diejenigen, die eine Mischung aus Luxus und Ruhe suchen, die moderne Architektur schätzen und im Einklang mit der tropischen Natur leben möchten. Dieses Angebot ist für anspruchsvolle Käufer, die Bequemlichkeit und Investitionsvorteile schätzen.

Über den Standort:

Phuvista Villen Naithon befindet sich in der Nähe von Nai Thon Beach in Phuket und bietet einfachen Zugang zu einem der unberührtesten Orte der Insel. In der Nähe finden Sie sowohl natürliche Sehenswürdigkeiten als auch wesentliche Infrastrukturen, darunter Phuket International Airport, medizinische Zentren und internationale Schulen.

Über das Projekt:

Phuvista Villas Naithon verkörpert luxuriöses Wohnen mit einer einzigartigen Mischung aus modernem elegantem Design und tropischem Ambiente. Das Projekt bietet Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern, von 289 bis 668 qm, jeweils mit eigenem Pool ausgestattet. Hochwertige Materialien und exquisite Details schaffen unvergleichlichen Komfort.

Einrichtungen:

Garten, Parkplatz, Sicherheit, Pool.

Investitionsbeschwerde:

Phuvista Villen Naithon ist ein attraktiver Investitionsvorschlag aufgrund seines Standorts, des hochwertigen Baus und des Potenzials des Immobilienwertwachstums. Die Villen können für persönliches Wohnen oder für ein hohes Einkommen ausgeliehen werden.

TOP-3 Funktionen:

Luxuriöse Villen mit privaten Pools gegen eine natürliche Landschaft. Günstig gelegen in der Nähe von Nai Thon Beach und wichtigen Infrastruktureinrichtungen. Hohe Sicherheit und Komfort in einem modernen architektonischen Design.

Kontaktieren Sie uns über das untenstehende Formular oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

*Tickets sind ein Geschenk mit dem Kauf einer Immobilie mit uns auf der Insel Phuket, Preis von $100.000.