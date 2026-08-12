Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Provinz Phuket
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Schwimmbad

Duplexes mit Swimmingpool in Provinz Phuket, Thailand

;
Choeng Thale
27
Rawai
7
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus
Choeng Thale, Thailand
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 301 m²
Etagenzahl 7
A new project from a reliable foreign developer A unique real estate project – Condomini…
$1,81M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen