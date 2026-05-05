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Wohnungen mit Garage in Phuket, Thailand

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Phuket
35
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Phuket, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/7
Wohnung in einem fertigen Komplex 400 Meter von 1+1 Strand mit einer Fläche von 39,93 Quadra…
$173,900
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Eigenschaftstypen in Phuket

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Phuket, Thailand

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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