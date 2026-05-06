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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Phuket, Thailand

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Phuket
35
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Phuket, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 4
Luxus-Wohnung 100 Meter vom Meer 1 + 1 mit einer Fläche von 57 Quadratmetern in einem Wohnko…
$471,879
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Eigenschaftstypen in Phuket

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
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Immobilienangaben in Phuket, Thailand

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