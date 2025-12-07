Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Pattaya
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Pattaya, Thailand

villen
36
reihenhäuser
6
1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 5 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 2/2
Nur ONE brandneue Villa links im Herzen von Pattaya! Verpassen Sie nicht Ihre Chance, ein se…
$574,991
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Immobilienangaben in Pattaya, Thailand

Günstige
Luxuriös
