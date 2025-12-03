Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Pattaya, Thailand

villen
34
reihenhäuser
6
Wohnung 1 zimmer in Kathu, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 28 m²
Stockwerk 6/5
The Origin Kathu-Patong is a modern low-rise condominium development located centrally in Ph…
$103,230
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Insight estate
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Etagenzahl 5
Luxury property in Phuket, Thailand. Characteristics: - Rooms: 2 - Area: 60 m² - Price: $23…
$235,290
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Insight estate
Sprachen
English, Русский
Wohnung 1 zimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 5/5
Sunny Moon is a luxury condominium development by Sunny Development Group, located in the pe…
$274,513
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Insight estate
Sprachen
English, Русский
AdriastarAdriastar
Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 3/5
Above Element is a modern low-rise condominium nestled in the heart of Bang Tao. This projec…
$179,490
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Insight estate
Sprachen
English, Русский
Studio in Na Chom Thian, Thailand
Studio
Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/8
Somphong Condotel-condominium befindet sich in Jomtien, nur 150 Meter vom Meer entfernt. Es …
$59,154
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Kathu, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 28 m²
Stockwerk 7/5
The Origin Kathu-Patong is a modern low-rise condominium development located centrally in Ph…
$104,780
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Insight estate
Sprachen
English, Русский
Estate Service 24Estate Service 24
Villa in Sakhu, Thailand
Villa
Sakhu, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 630 m²
Vista del Mar ist ein exklusives Villa-Projekt am Naithon Beach, Phuket, an der ruhigen Nord…
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Choeng Thale, Thailand
Wohnung
Choeng Thale, Thailand
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/5
Bamboo Forest is a premium low-rise condominium project located in the Bang Tao area of Phuk…
$204,600
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Insight estate
Sprachen
English, Русский
Condo in Choeng Thale, Thailand
Condo
Choeng Thale, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
SERENE ist eine moderne Wohnentwicklung in Phuket, konzentriert auf minimalistische skandina…
$157,501
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Villa in Kamala, Thailand
Villa
Kamala, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 050 m²
Zwei außergewöhnliche Villen am Meer von Charupan Wiriyawiwatt kombinieren thailändisches Er…
$6,10M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 36 m²
Etagenzahl 5
The Zero Bangtao is a modern condominium project located in one of Phuket’s most prestigious…
$152,304
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Insight estate
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 7/5
Arise Vibe is a modern low-rise condominium project by Ornsirin, located in the peaceful Sri…
$243,102
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Insight estate
Sprachen
English, Русский

