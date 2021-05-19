  1. Realting.com
  3. Wohnkomplex CANOPY HILLS

Provinz Phuket, Thailand
von
$1,45M
;
16
ID: 33051
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Русский Русский

Eine einzigartige Gelegenheit, in eine Luxusvilla mit Panoramablick auf die Natur und hochwertige Oberflächen in einem gepflegten Dorf in Phuket zu investieren!
Installationen verfügbar!
Canopy Hills ist ein privater Wohnkomplex bestehend aus 9 geräumigen und voll funktionellen Villen, die sorgfältig für Familien mit Kindern entworfen wurden. Die malerische Lage auf dem Hügel mit Blick auf den See und das Tal, kombiniert mit seiner Nähe zu internationalen Schulen, macht die Villen zu einer idealen Wahl und eine vernünftige Lösung für einen langfristigen Familienaufenthalt in Phuket.
Einrichtungen: privater Pool, öffentlicher Park, Fitness, allgemeines Fitnessstudio, Parkplatz, Solarpaneele, 24/7 Sicherheit, Videoüberwachung.
Ort:
- zum Strand Bang Tao und Layan - 20-25 Minuten;
Loch Palm Golf Club - 7 Minuten
- Supermärkte, medizinische und Einkaufszentren - 10-15 Minuten.
Schreiben oder rufen Sie an, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
