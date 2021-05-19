Wohnkomplex CANOPY HILLS

Eine einzigartige Gelegenheit, in eine Luxusvilla mit Panoramablick auf die Natur und hochwertige Oberflächen in einem gepflegten Dorf in Phuket zu investieren!
Installationen verfügbar!
Canopy Hills ist ein privater Wohnkomplex bestehend aus 9 geräumigen und voll funktionellen Villen, die sorgfältig für Familien mit Kindern entworfen wurden. Die malerische Lage auf dem Hügel mit Blick auf den See und das Tal, kombiniert mit seiner Nähe zu internationalen Schulen, macht die Villen zu einer idealen Wahl und eine vernünftige Lösung für einen langfristigen Familienaufenthalt in Phuket.
Einrichtungen: privater Pool, öffentlicher Park, Fitness, allgemeines Fitnessstudio, Parkplatz, Solarpaneele, 24/7 Sicherheit, Videoüberwachung.
Ort:
- zum Strand Bang Tao und Layan - 20-25 Minuten;
Loch Palm Golf Club - 7 Minuten
- Supermärkte, medizinische und Einkaufszentren - 10-15 Minuten.
Schreiben oder rufen Sie an, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.