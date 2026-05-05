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Häuser in Na Chom Thian, Thailand

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Villa 5 zimmer in ban nein thray, Thailand
UP UP
Villa 5 zimmer
ban nein thray, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
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Villa 4 zimmer in ban nein thray, Thailand
UP UP
Villa 4 zimmer
ban nein thray, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
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$126,576
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Haus 1 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 1 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 315 m²
Stockwerk 2/2
Das Haus ist in der Innenstadt. Komfortabler Zugang zu allen Teilen der Stadt. Im Haus: Pool…
$800,541
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Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
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Villa 5 zimmer in ban nein thray, Thailand
Villa 5 zimmer
ban nein thray, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 211 m²
Etagenzahl 2
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$174,161
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Haus 4 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
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Haus 4 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
4 Schlafzimmer Haus zum Verkauf In Na Jomtien PattayaIn Na Jomtien Pattaya gelegen, profitie…
$294,217
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Haus 4 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
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$449,068
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Haus 8 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 8 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
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Haus 4 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
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Haus 3 Schlafzimmer in Na Chom Thian, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
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Haus 7 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 7 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
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$2,14M
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Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Sie einen einzigartigen Raum, in dem Luxus mit natürlicher Harmonie und Resort-Atm…
$840,568
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Haus 4 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
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$551,978
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Haus 4 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
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Haus 4 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
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Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
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Haus 4 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
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Haus 1 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 1 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Haus 6 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 6 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
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Haus 2 Schlafzimmer in Na Chom Thian, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Mövenpick White Sand Beach Pattaya, Na JomtienDiese außergewöhnliche Strandresidenz befindet…
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Villa 4 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 4 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 2/2
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in dieser atemberaubenden 2-stöckigen Villa in Pattaya…
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Haus 5 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 5
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Haus 3 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
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Villa 4 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
Villa 4 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 1
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Haus 4 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
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Villa 5 zimmer in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
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Villa 5 zimmer in ban nein thray, Thailand
Villa 5 zimmer
ban nein thray, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 129 m²
Etagenzahl 2
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Haus 4 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
4 Schlafzimmer Pool View Villa zum Verkauf Jomtien PattayaDiese luxuriöse Villa mit Poolblic…
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Haus 4 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 4
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Zweistöckiges Haus zum Verkauf mit privatem Pool East PattayaDieses gut gestaltete zweistöck…
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