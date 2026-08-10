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Wohnungen in Na Chom Thian, Thailand

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Wohnung 1 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
UP UP
Wohnung 1 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/7
Premium-Komplex an der ersten Küste in Bang Amphur!Die Panora Estuaria ist eine vorgefertigt…
$233,672
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Wohnung 1 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
UP UP
Wohnung 1 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/7
Residenzen mit Unterkunft nach 50% Zahlung!Ein seltenes Angebot für diejenigen, die eine Imm…
$233,812
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Wohnung 1 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
UP UP
Wohnung 1 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/7
Die erste Küste von Pattaya mit der Möglichkeit, sich jetzt niederzulassen!Fertige Immobilie…
$257,380
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/8
Weiterverkauf vom Eigentümer in einem Premium-Projekt auf Jomtien - Foreign Quota!Günstige R…
$98,251
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/8
Studio in DREAM in Pratamnak zu einem attraktiven Preis!Zuweisung vom Eigentümer!Eine großar…
$50,015
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/8
Erschwingliche Immobilien in Pratamnak - Zuweisung vom Eigentümer an DREAM!Suchen Sie die er…
$50,015
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Wohnung 2 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 4/7
Eines der seltensten Immobilienformate in Pattaya!Es gibt immer weniger freie Grundstücke an…
$599,999
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Wohnung 1 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/7
Fertige Wohnungen - ohne auf den Bau zu warten und mit einem bequemen Zahlungsschema!Beim Ka…
$223,032
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Wohnung 2 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 4/7
Während einige auf den Abschluss des Baus warten, können andere morgen am Meer aufwachen!Fer…
$623,003
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Wohnung 2 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 4/7
Nicht jede Wohnung in der Nähe des Meeres ist auf der ersten Linie. Und nicht jeder kann sof…
$688,885
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Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 9/67
Wiederverkauf vom Eigentümer in einem der größten Projekte in Pattaya!2-Zimmer-Wohnung von 4…
$154,592
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Amazon Residence Ein Schlafzimmer zum Verkauf in JomtienDiese Ein-Zimmer-Einheit befindet si…
$54,198
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
La Santir Eigentumswohnung 1 Schlafzimmer in JomtienDiese helle 1-Zimmer-Einheit bietet eine…
$52,649
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Condo in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
1 Bed Eigentumswohnung zum Verkauf bei Jomtien Beach Eigentumswohnung in PattayaDiese 1 Schl…
$81,263
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Condo in Ban Na Chom Thian, Thailand
Condo
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Whale Marina 1 Schlafzimmer zum Verkauf - Dieses 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung befind…
$181,316
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 5/8
Siam Oriental Tropical Garden ist ein Wohnkomplex in einer beliebten Gegend am Pratamnak Hil…
$155,661
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Supalai Mare Pattaya Eigentumswohnung zum Verkauf Voll möbliert Eigentumswohnung zum Verkauf…
$53,186
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 24/31
The Base Central Pattaya Eigentumswohnung
$369,138
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Luxus 1-Schlafzimmer Meerblick Eigentumswohnung zum Verkauf in La Santir Eigentumswohnung – …
$63,489
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Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
Botschaft Leben – Luxusleben neu definieren von Jomtien BeachAnmutig über der Jomtien 2. Str…
$311,588
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Studio
Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/8
Somphong Condotel-condominium befindet sich in Jomtien, nur 150 Meter vom Meer entfernt. Es …
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Botschaft Leben – Luxus High-Rise Living Steps von Jomtien BeachAuf majestätisch entlang der…
$180,590
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Condo in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Pattaya Hill Resort 2 Schlafzimmereinheit zum Verkauf Pratumnak Hill PattayaPratumnak Hill P…
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Wohnung in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Eine 51 m2 große 2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick befindet sich im Herzen von Jomtien im neuen…
$181,067
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
Stockwerk 20/32
Die Riviera California ist ein exklusiver 32-stöckiger Wolkenkratzer für diejenigen, die Sti…
$1,05M
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
1 Schlafzimmer Eigentumswohnung zum Verkauf In Jomtien Pattaya at View Talay 1Diese 1 Schlaf…
$134,928
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Grande Caribbean Eigentumswohnung zum Verkauf In Pattaya JomtienDieses stilvolle Kondominium…
$72,064
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Wohnung in Pattaya, Thailand
Wohnung
Pattaya, Thailand
Auslandsquote zu aktuellen Preisen – 2-Zimmer-Wohnung, 54 qm, im neuesten Botschaftskomplex …
$178,094
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International real estate agency Habita
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
1 Schlafzimmer Eigentumswohnung zum Verkauf in Siam Oriental Tropical Garden, PratumnakDiese…
$54,198
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Executive Residence 4 – Spacious 3-Schlafzimmer Corner Condo with Mountain & Sea Views, Prat…
$495,523
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