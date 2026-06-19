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Häuser am Meer in Ko Samui, Thailand

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villen
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3 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Lamai, Thailand
Villa 5 zimmer
Lamai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 345 m²
Etagenzahl 2
Elite Villa mit Panoramablick auf das Meer, Lamai, Koh Samui!Komplexe InfrastrukturDas Proje…
$530,445
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Villa 3 zimmer in Ko Samui, Thailand
Villa 3 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Etagenzahl 1
Eine einzigartige Gelegenheit, in eine Luxus Villa mit Meerblick zu investieren, die ein hoh…
$317,601
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Villa 6 zimmer in Ko Samui, Thailand
Villa 6 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 514 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$815,206
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Immobilienangaben in Ko Samui, Thailand

mit Garten
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