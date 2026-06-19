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Haus mit Garten kaufen in Ko Samui, Thailand

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89
4 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Ko Samui, Thailand
Villa 4 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 209 m²
Etagenzahl 1
Wohnsiedlung – Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$296,132
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Villa 6 zimmer in Ko Samui, Thailand
Villa 6 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 514 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$815,206
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Villa 4 zimmer in Ko Samui, Thailand
Villa 4 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 221 m²
Etagenzahl 1
Wohnsiedlung – Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$358,017
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International Property AlertInternational Property Alert
Villa 3 zimmer in Ko Samui, Thailand
Villa 3 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 255 m²
Etagenzahl 1
Wohnsiedlung – Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$408,991
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Immobilienangaben in Ko Samui, Thailand

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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