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Wohnung mit Garten kaufen in Ko Kaeo, Thailand

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3 Zimmer
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4 Zimmer
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14 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Pa Khlok, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 450 m²
TAL5941 Geräumiges Haus im tropischen Paradies von Phuket ist ein Traum von vielen Menschen…
$889,153
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ko Kaeo, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ko Kaeo, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
KOH22221 Im lebendigen Herzen von Ko Kaeo gelegen, bietet dieses exquisite Einfamilienhaus …
$292,282
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pa Khlok, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 283 m²
ISL7192 Dieses Haus ist unter thailändischem Firmennamen registriert. Es besteht aus:Zwei S…
$769,163
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 486 m²
KOH22046 Luxuriöse Villa 5BR/6Bath mit privatem PoolTauchen Sie ein in die Ruhe mit dieser …
$981,452
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pa Khlok, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 832 m²
ISL6722 Das weltweit erste dreistufige Penthouse mit eigenem Yachthafen.Vorteile:Waterfront…
$2,70M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
TAL5874 Dieses Haus befindet sich im Zentrum von Phuket in einem ruhigen und relativ unentw…
$512,821
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MontbelMontbel
Wohnung 7 Schlafzimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Wohnung 7 Schlafzimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 7
Fläche 1 420 m²
KOH7344 Willkommen in dieser luxuriösen neuen Villa in Phukets lebendigem Koh Kaew Bereich,…
$3,69M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
KOH22688 Dieses schön gestaltete 3-Zimmer-Haus kombiniert Komfort, Funktionalität und moder…
$381,563
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 320 m²
TAL5871 Diese Villa befindet sich im Zentrum von Phuket in einem ruhigen und relativ unentw…
$799,756
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Pa Khlok, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 829 m²
KOH3900 High Standart Royal Villa mit 23 Meter Privat Yacht Liegeplatz. Die Liegeplätze bef…
$6,10M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 332 m²
KOH22045 Eleganter und geräumiger 4BR/5Bath Villa:Treten Sie in eine Luxuswelt mit diesem s…
$719,937
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 650 m²
KOH22146 Einweihung einer außergewöhnlichen Gelegenheit für Familien, die inmitten der atem…
$1,63M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 261 m²
KOH22044 Erleben Sie Luxus leben in seinem schönsten in diesem atemberaubenden 3-Schlafzimm…
$612,254
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
KOH22217 Haus im Herzen von Koh Kaew Ort: Koh Kaew: Eingebettet in einer erstklassigen Lage,…
$415,348
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Immobilienangaben in Ko Kaeo, Thailand

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