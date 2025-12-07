Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Klet Kaeo, Thailand

Bang Sare
8
2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Klet Kaeo, Thailand
Haus 3 zimmer
Klet Kaeo, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Stockwerk 3/6
Die perfekte Mischung aus Komfort und Luxus in diesem atemberaubenden Doppelhaus in Sattahip…
$255,572
Haus 15 zimmer in Klet Kaeo, Thailand
Haus 15 zimmer
Klet Kaeo, Thailand
Zimmer 15
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 533 m²
Stockwerk 2/2
Ultimate Komfort und Luxus leben in diesem atemberaubenden Doppelhaus in Sattahip, Chonburi.…
$4,40M
