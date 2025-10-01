Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Thailand
  3. Kathu
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium
  6. Schwimmbad

Eigentumswohnungen mit Swimmingpool in Kathu, Thailand

Patong
3
Pa Tong
3
2 immobilienobjekte total found
Condo 3 zimmer in Kathu, Thailand
Condo 3 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 34 m²
Etagenzahl 8
Luxus-Apartments im Herzen von PhuketDieses risikoarme Kondominium, auf einer Fläche von 6 P…
$117,088
Condo 2 zimmer in Kathu, Thailand
Condo 2 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 8
Luxus-Apartments im Herzen von PhuketDieses risikoarme Kondominium, auf einer Fläche von 6 P…
$69,680
Immobilienangaben in Kathu, Thailand

