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Studio-Wohnungen in Huai Yai, Thailand

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35 immobilienobjekte total found
Studio in Ban Na Chom Thian, Thailand
Studio
Ban Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 8/8
Seven Seas ist ein Resort-Stil Kondominium, das aus 7 tropischen Inseln, Lagunen, einem Pira…
$75,607
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 37/46
Die Riviera Jomtien – ein Studio mit Meerblick in einem Premium-Komplex nahe dem StrandLive …
$143,494
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Studio in Huai Yai, Thailand
Studio
Huai Yai, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4
Diamond Suiten Das Resort befindet sich in einer sehr komfortablen und ruhigen Lage, in der …
$87,170
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AdriastarAdriastar
Studio in Ban Na Chom Thian, Thailand
Studio
Ban Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/7
Studio-Wohnung in einem neuen Investitionsprojekt in Pattaya vom größten Marktführer in der …
$177,853
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 6/8
Laguna Beach Resort 3 - Malediven - einer der größten Komplexe des Hoteltyps "Stadt in der S…
$66,267
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 7/27
The Sands Condominium ist ein moderner Luxus-Wohnungskomplex in einer der renommiertesten Ge…
$88,059
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GrekodomGrekodom
Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2/8
Dusit Grand Park 2 ist ein neues Luxus-Kondominium-Resort in Jomtien in Pattaya, nur 10 Gehm…
$111,106
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 5/8
Laguna Beach Resort 3 - Die Malediven - einer der größten Komplexe des Hoteltyps "Stadt in d…
$75,162
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 6/38
PANORA Pattaya ist ein Luxus-Kondominium im Jahr 2022 gebaut. Es befindet sich auf einem 480…
$167,224
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Studio 1 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Neu renovierte Studio Condo zum Verkauf bei View Talay 2B, Jomtien – Prime Location mit Meer…
$71,910
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 3/15
Das Star Beach Condotel befindet sich in einer ruhigen und renommierten Gegend, nur 10 Gehmi…
$69,825
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/8
Water Park Condominium ist ein Komplex von Entwickler Heights Holdings in der renommierten g…
$80,054
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 5/8
Water Park Condominium ist ein Komplex von Entwickler Heights Holdings in der renommierten g…
$77,830
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Studio 1 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Ihr perfekter Pratumnak-Retreat erwartet Sie! Dieses geräumige High-Floor Studio bietet ungl…
$48,333
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 18/23
Empire Tower ist ein Studio mit Blick auf die Stadt im beliebten Stadtteil Jomtien.Zum Verka…
$78,527
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 7/8
Laguna Beach Resort 3 Malediven Pattaya ist das größte Resort Condominium in Jomtien. Der Ko…
$75,162
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Studio in Ban Na Chom Thian, Thailand
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Ban Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 4/8
Seven Seas ist ein Resort-Stil Kondominium, das aus 7 tropischen Inseln, Lagunen, einem Pira…
$75,162
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 5/14
Majestic Condominium - erschwingliche Apartments in Jomtien in der Nähe von Märkten und Infr…
$44,152
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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Fläche 25 m²
Stockwerk 3/8
Gemütliche Apartments zu super Preisen. Pristine Park 3 ist ein neues Projekt in der Marke D…
$111,106
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 8/8
Laguna Beach Resort 3 Malediven Pattaya ist das größte Resort Condominium in Jomtien. Der Ko…
$61,375
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 5/5
Geräumiges Studio mit frischen Renovierungen und neuen Möbeln, das 5. Stockwerk des Majestic…
$62,264
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 8/46
Gemütliches Studio im 8. Stock in einer Elite-Komplex 300 Meter vom Strand Jomtien Die Rivie…
$119,636
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/25
Dieses renovierte Studio mit Blick auf das Meer in der View Talay 3 A condominium befindet s…
$117,857
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 21/25
Geräumiges Studio auf einem hohen Stock mit Meerblick und Stadtblick. voll möbliert. Talay 5…
$122,305
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 8/8
WOW Brand New Condominium Der Dusit Grand Park 2 befindet sich im Herzen von Jomtien. Es bes…
$64,706
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Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 6/30
Skypark Lucean Jomtien Pattaya ist ein hochmodernes und technologisches Projekt am Anfang vo…
$160,019
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 4/7
View Talay Residence 3 ist ein modernes siebenstöckiges Gebäude in Jomtien, Pattaya, Chonbur…
$113,855
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 5/25
Das geräumige Studio mit Blick auf das Meer Talay 3 befindet sich in der Pratamnak Street, 6…
$151,213
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2/8
Water Park Condominium ist ein Komplex von Entwickler Heights Holdings in der renommierten g…
$80,054
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 13/25
Geräumiges Studio mit Meerblick und Stadtblick. voll möbliert. Es gibt keine Möbel auf den F…
$146,321
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